O CS Cascais, da segunda divisão distrital de Lisboa, anunciou na terça-feira um reforço inesperado - Iggy Houben, extremo neerlandês de 21 anos, é internacional jovem pelos Países Baixos.

Iggy Houben foi formado no PSV Eindhoven, um dos principais clubes neerlandeses, e jogou pelo Jong Roda JC (sub-21) nos últimos meses. Foi anunciado pelo clube cascalense sem detalhes quanto ao contrato. Contudo, em declarações ao jornal neerlandês ao L1 Niewus, Houben explicou a mudança:

«Vou ficar lá seis meses porque quero manter todas as minhas opções em aberto depois disso. Mas é um projeto realmente maravilhoso», afirmou.

Depois de o PSV ter decidido não renovar o seu contrato em junho, Houben manteve a forma física no clube amador WDZ, em Bocholtz, clube onde começou como jogador juvenil. Desde setembro de 2025, Houben jogava pelo Jong Roda JC.

Iggy Houben é o mais recente reforço da equipa que lidera a segunda divisão distrital sem derrotas em 16 jogos. O clube foi adquirido pelo fundo neerlandês ve2ventures e tem o objetivo de chegar à primeira divisão em 2030. 

