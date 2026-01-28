INCRÍVEL: há um ano estava no PSV, agora é jogador do CS Cascais
Iggy Houben é extremo e jogou nas seleções jovens dos Países Baixos
O CS Cascais, da segunda divisão distrital de Lisboa, anunciou na terça-feira um reforço inesperado - Iggy Houben, extremo neerlandês de 21 anos, é internacional jovem pelos Países Baixos.
Iggy Houben foi formado no PSV Eindhoven, um dos principais clubes neerlandeses, e jogou pelo Jong Roda JC (sub-21) nos últimos meses. Foi anunciado pelo clube cascalense sem detalhes quanto ao contrato. Contudo, em declarações ao jornal neerlandês ao L1 Niewus, Houben explicou a mudança:
«Vou ficar lá seis meses porque quero manter todas as minhas opções em aberto depois disso. Mas é um projeto realmente maravilhoso», afirmou.
Depois de o PSV ter decidido não renovar o seu contrato em junho, Houben manteve a forma física no clube amador WDZ, em Bocholtz, clube onde começou como jogador juvenil. Desde setembro de 2025, Houben jogava pelo Jong Roda JC.
Iggy Houben é o mais recente reforço da equipa que lidera a segunda divisão distrital sem derrotas em 16 jogos. O clube foi adquirido pelo fundo neerlandês ve2ventures e tem o objetivo de chegar à primeira divisão em 2030.