Ipswich anuncia saída do treinador que subiu a equipa duas vezes à Premier League
Kieran McKenna vai fazer uma pausa na carreira
Kieran McKenna vai fazer uma pausa na carreira
O Ipswich Town, equipa recém regressada à Premier League, anunciou a saída de Kieran McKenna.
O treinador de 40 anos, natural da Irlanda do Norte, deixa o emblema inglês ao fim de cinco temporadas de sucesso e durante as quais alcançou três subidas de divisão nas últimas quatro.
A primeira delas foi do terceiro escalão (League One) para o Championship, tendo um ano depois, em 2024, conseguido a promoção à Premier League 22 anos depois.
Após uma temporada no principal escalão, o Ipswich voltou a cair para o Championship, onde garantiu de imediato o regresso à Liga inglesa após um segundo lugar.
«Depois de ter dado tanto de mim a esta função nas últimas cinco épocas, vou agora fazer uma pausa na carreira e dedicar algum tempo à minha família», justificou Kieran McKenna.