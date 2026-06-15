Transferências
Há 2h e 1min
Jéssica Silva reforça equipa feminina do Galatasaray
Internacional portuguesa representou o Al-Hilal nesta temporada
JR
Internacional portuguesa representou o Al-Hilal nesta temporada
JR
O Galatasaray anunciou que Jéssica Silva vai representar a equipa feminina do clube turco.
O emblema de Istambul recorreu às redes sociais para fazer o anúncio, através de uma imagem da silhueta da internacional portuguesa de 31 anos.
«A silhueta diz pouco. O talento diz tudo! Tic tac», lê-se na publicação oficial, ainda sem revelar o nome da futebolista.
Esta temporada, ao serviço do Al-Hilal, disputou 23 jogos e marcou 14 golos.
A antiga jogadora do Benfica, Sp. Braga e Clube de Albergaria vai ter a sexta experiência no estrangeiro, após passagens por Suécia, Espanha, França, Estados Unidos e Arábia Saudita.
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