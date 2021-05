João Henriques assumiu esta quarta-feira que está praticamente tudo feito para assumir o comando técnico do Moreirense. O treinador disse que «as coisas estão encaminhadas» e que «já conversou com o presidente» Vítor Magalhães, acrescentando que falta apenas o Moreirense chegar a acordo quanto à saída de Vasco Seabra para ele se tornar oficial.

«As coisas estão encaminhadas para iniciar um projeto. Moreirense? Sim, as coisas estão encaminhadas com o Moreirense. Por respeito ao Vasco [Seabra], e uma vez que a situação dele ainda não está definida, quando a situação dele estiver resolvida.... Já conversei com o presidente e só será oficial quando ele se desvincular», referiu, em declarações à margem do Fórum da ANTF.

O técnico foi confrontado com a falta de inscrição do clube nas competições europeias, razão apontada pela imprensa como tendo estado na origem do fim da ligação com Vasco Seabra, que ainda tinha um ano de contrato, mas contornou o assunto.

«Aquilo que se pretende é sempre fazer mais e melhor, para onde quer que vamos. E os últimos três anos do Moreirense resultaram em épocas fantásticas. É uma equipa em que a maioria da dos jogadores vai continuar e se aconteceu o que aconteceu, nós queremos fazer melhor. A questão da inscrição na Europa está acima de mim, mas nós vamos tentar melhorar», assumiu.

«Um oitavo [lugar], um sexto e outro oitavo nos últimos três anos refletem a estabilidade do clube e vamos tentar fazer melhor. As questões burocráticas são outro tipo de decisão», acrescentou.

João Henriques admitiu ainda ter aproveitado a presença no Fórum da ANTF para conversar com Vasco Seabra, treinador a quem vai suceder no Moreirense.

[artigo atualizado]