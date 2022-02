O futebolista uruguaio José Manuel Aja está próximo de tornar-se jogador do Belenenses, apurou o Maisfutebol, na sequência da notícia avançada pela imprensa desportiva nacional.

O central de 28 anos estava sem clube depois de ter findado a ligação ao Santiago Wanderers, clube do Chile, no final de 2021.

Esta quarta-feira, o atleta já está em Portugal e cumpre os exames médicos necessários para poder finalizar a mudança para o plantel orientado por Franclim Carvalho, que ocupa o 18.º e último lugar da Liga, com 12 pontos. Se não acontecer nenhum contratempo, o sul-americano vai vincular-se ao clube português.

O jogador que despontou no Nacional de Montevidéu e que passou ainda pelo vizinho Racing, saiu do Uruguai em 2016, rumo ao Orlando City, dos Estados Unidos, onde chegou mesmo a jogar com o brasileiro Kaká.

Em 2018, Aja passou pelos canadianos do Vancouver Whitecaps, em 2019 pelos chilenos do Unión Española e, em 2020, voltou aos Estados Unidos, onde representou o Minnesota United.

Além da possibilidade de Aja, os azuis estão também a negociar a contratação do ex-FC Porto Kelvin.