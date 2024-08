Josué Pesqueira é jogador livre e procura colocação no mercado. Aos 33 anos (cumpre 34 em setembro), o médio internacional português finalizou uma aventura de três temporadas na Polónia, ao serviço do Légia de Varsóvia. O jogador fechou o ciclo no final da época passada e fez questão de anunciá-lo, em maio.

Segundo apurou o Maisfutebol, Josué recebeu nas últimas semanas quatro propostas, duas vindas de clubes brasileiros e outras duas de clubes turcos, um mercado que bem conhece. Um primeiro interesse vindo de emblemas do Médio Oriente esfumou-se e o médio avalia agora estas quatro possibilidades.

Ainda assim, nada está fechado e o atleta não quer apressar uma decisão quanto ao futuro. Na hipótese de escolher um clube turco, seria um regresso a um campeonato que bem conhece - Josué representou o Bursaspor, entre 2014 e 2015, o Galatasaray, o Osmanlispor e o Akhisar, entre 2016 e 2019.

O atleta tem feito carreira em destinos longínquos. Nos últimos cinco anos, representou o Hapoel Beer Sheva, de Israel, e destacou-se ao serviço do Legia de Varsóvia, na Polónia. Um dos capitães de equipa, na temporada passada fez 49 jogos, somando 11 golos e oito assistências.

Recorde-se que Josué Pesqueira foi formado no FC Porto. Jogou na equipa principal sob as ordens de Paulo Fonseca, em 2013/14, depois de destacar-se com o mesmo técnico no Paços de Ferreira, durante duas temporadas.Teve ainda uma passagem no Sporting Braga, em 2015/16, novamente com Paulo Fonseca.