O futebolista ganês Lawrence Ofori é reforço do Arouca por empréstimo do Famalicão, confirmou o Maisfutebol com várias fontes associadas à negociação.

O médio africano de 22 anos vai representar o clube da II Liga numa cedência válida até final da temporada 2020/2021.

Ofori, que chegou a Portugal na época 2016/2017 para os juniores do Leixões, vai para o seu quarto clube em Portugal. Passou ainda pelo Feirense, na segunda parte da época 2018/2019.

Na última temporada, Ofori fez apenas quatro jogos pela equipa principal dos famalicenses. A oficialização é feita a qualquer momento.