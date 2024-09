A mais recente atualização dos inscritos na Liga de Clubes, até às 21 horas desta segunda-feira, conta com algumas novidades. Vários jogadores já oficializados, como Guillermo Ochoa, João Teixeira, Martim Neto, João Muniz e João Ferreira foram inscritos pelos respetivos clubes.

Há ainda algumas inclusões que chegam antes do anúncio oficial. Leonardo Buta chega ao Moreirense por empréstimo da Udinese, da Serie A. Matheus Julião ingressa no Santa Clara, vindo do Brasil. Já o defesa Guilherme Ramos assina pelo clube açoriano depois de quatro anos no futebol alemão.

O extremo Mehdi Merghem foi oficializado, na prática, pelo Farense chegado do Guingamp. O brasileiro Paulo Victor chega também ao São Luís. O jovem Martim Watts chega ao Estoril vindo do Nacional e Paul Ayongo, que rescindiu com o União de Leiria, assina pelo Chaves.

Eis a lista completa:

João Diogo Fonseca Ferreira - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Gabriel Rodrigues Noga - União Desportiva Oliveirense - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Pedro Jorge Pacheco Seabra - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Frederico Silva Sousa - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Diogo Martins Travassos - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Cedência Temporária

Martim Carvalho Neto - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Paul Ayongo - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Transferência Nacional

José Ricardo Avelar Ribeiro - AVS - Futebol SAD - Revalidação

Edson Joelder Lobo Mucuana - AVS - Futebol SAD - Revalidação

Sarpreet Singh - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Matheus Gabriel Julião Damasceno - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Vivaldo Leandro Semedo Moura de Sousa - Futebol Clube de Vizela – Futebol, SAD - Transferência Internacional

Rodrigo Ribeiro Valente - Futebol Clube de Felgueiras - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Brian Emor Agbor - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Paulo Victor de Almeida Barbosa - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência Internacional

Martim Gustavo Silva Watts Rodrigues - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Francisco Guillermo Ochoa Magaña - AVS - Futebol SAD - Transferência Internacional

Leonardo Daniel Ulineia Buta - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Francisco Miguel Gonzalez Verjaga - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Mehdi Merghem - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência Internacional

João António Nascimento Muniz - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Demir Ege Tıknaz - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Guilherme Ferreira de Oliveira - Futebol Clube de Felgueiras - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Guilherme Magro Pires Ramos - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Pedro Henrique Venaque Barbosa - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Nacional

João Rafael de Brito Teixeira - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol SDUQ Lda. - Transferência Internacional