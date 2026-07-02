O Académico anunciou esta tarde a renovação de contrato, por mais uma temporada, com o capitão de equipa Luís Silva. O jogador de 33 anos chegou a Viseu em janeiro de 2025 e vê agora prolongada a ligação com o clube até junho de 2027.

Numa época que marca o regresso do Académico à Liga, 37 anos depois, Luís Silva continuará a liderar a equipa dentro do balneário. O médio em declarações aos meios oficiais do clube sublinhou a felicidade por continuar a vestir de preto e branco.

«Renovar pelo Académico é um voto de confiança que as pessoas depositaram em mim e no trabalho que fui desenvolvendo, juntamente com toda a equipa.Sinto-me muito feliz em Viseu e esta renovação traz-me ainda mais responsabilidades para o futuro», começou por dizer.

O médio falou sobre o regresso ao principal escalão do futebol português e mostrou-se confiante perante o que tem visto nos primeiros dias de trabalho.

«O grupo manteve grande parte da sua base e o mister chegou para acrescentar qualidade e transmitir as suas ideias. Ainda estamos a assimilá-las, mas acredito que vamos ser muito felizes esta época. A primeira semana foi muito boa e agora é continuar a trabalhar», referiu.

A caminho da terceira época no Académico de Viseu, o médio leva um golo e quatros assistências num total de 42 jogos.