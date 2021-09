Sei o que fizeste no verão passado. E no anterior. E neste.

É já um clássico do verão em Portugal.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Famalicão foi a equipa da Liga que mais contratações fez no início da época. Nesse capítulo, a equipa minhota fez o pleno desde que regressou ao principal campeonato do futebol português.

Ainda assim, esta foi a época em que o clube registou menos entradas, com ‘apenas’ 17 jogadores novos, num padrão que se estende à grande maioria das equipas portuguesas, que este ano contrataram menos do que nas épocas anteriores.

No que diz respeito aos famalicenses, 2019 foi ano com o maior volume de entradas, num total de 26. Nesse ano, o Gil Vicente foi a equipa que mais se aproximou, com 23 jogadores contratados.

Na época passada foram 23 as contratações do Famalicão, seguindo-se o V. Guimarães e o Boavista, ambos com 17 jogadores a entrar.

Já nesta época, dos 17 jogadores contratados, pode retirar-se o nome de Bruno Alves, que deixou o clube ainda antes do início oficial da época.

Ainda assim, os famalicenses superaram o Gil Vicente e o Marítimo, que contrataram 14 jogadores cada.