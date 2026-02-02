É a segunda atualização do dia. A Liga Portugal divulgou às 19 horas desta segunda-feira os contratos rececionados até às 18h00, a propósito do último dia da janela de transferências de inverno.

Numa lista sem jogadores dos 'três grandes', destaca-se a inscrição de Mauro Zalazar (irmão de Rodrigo) no Sp. Braga ou do defesa sérvio Vojin Serafimovic no Famalicão. Os dois já tinham sido anunciados oficialmente.

Pelo contrário, a inscrição de Benjamin Kimpioka no Tondela chegou ainda antes do anúncio oficial. O extremo de 25 anos, com dupla nacionalidade congolosa e sueca, chega após meia temporada no Sivasspor, da segunda divisão turca.

Outro atleta ainda não anunciado, mas que já surge inscrito no Santa Clara é o jovem Danilo Augusto, proveniente do Bragantino (nunca jogou na equipa principal). O mesmo com Stefan Lekovic, que chega do Estrela Vermelha para reforçar o Estrela da Amadora (e foi anunciado já depois das 19h00).

O Moreirense inscreveu o brasileiro Kevyn Souza (Bragantino) e o Famalicão registou o regressado de empréstimo Otso Limatta.

Lista de contratos rececionados até às 18h00:

Benjamin Mbunga Kimpioka - CD Tondela - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Francisco Pedro Tiago e Silva - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Inclusão no Plantel



Danilo Lucas da Silva Augusto - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Tiago Miguel Bento Ferreira - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)



Mamadou Mbaye - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel



Mauro Zalazar Martinez - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Kevyn Henrique Monteiro de Souza - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Vojin Serafimovic - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Afonso Pinheiro da Costa - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Prorrogação



Elói Vila Pouca Ferreira - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Revalidação



Gaston Alejandro Novero - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD -

Transferência Internacional



Otso Urho Eemil Liimatta - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel



Pedro Miguel Lima Ramos - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Aditamento ao Contrato



Rodrigo Silva Duarte - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Cedência Temporária



Bruno Domingos Branco - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel



Stefan Lekovic - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional



Alfonso Pastor Vacas - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência Nacional