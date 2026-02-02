Liga: Tondela, Estrela e Santa Clara inscrevem surpresas
Vários jogadores que ainda não tinham sido anunciados oficialmente já foram inscritos
É a segunda atualização do dia. A Liga Portugal divulgou às 19 horas desta segunda-feira os contratos rececionados até às 18h00, a propósito do último dia da janela de transferências de inverno.
Numa lista sem jogadores dos 'três grandes', destaca-se a inscrição de Mauro Zalazar (irmão de Rodrigo) no Sp. Braga ou do defesa sérvio Vojin Serafimovic no Famalicão. Os dois já tinham sido anunciados oficialmente.
Pelo contrário, a inscrição de Benjamin Kimpioka no Tondela chegou ainda antes do anúncio oficial. O extremo de 25 anos, com dupla nacionalidade congolosa e sueca, chega após meia temporada no Sivasspor, da segunda divisão turca.
Outro atleta ainda não anunciado, mas que já surge inscrito no Santa Clara é o jovem Danilo Augusto, proveniente do Bragantino (nunca jogou na equipa principal). O mesmo com Stefan Lekovic, que chega do Estrela Vermelha para reforçar o Estrela da Amadora (e foi anunciado já depois das 19h00).
O Moreirense inscreveu o brasileiro Kevyn Souza (Bragantino) e o Famalicão registou o regressado de empréstimo Otso Limatta.
Lista de contratos rececionados até às 18h00:
Benjamin Mbunga Kimpioka - CD Tondela - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Francisco Pedro Tiago e Silva - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Inclusão no Plantel
Danilo Lucas da Silva Augusto - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Tiago Miguel Bento Ferreira - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)
Mamadou Mbaye - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel
Mauro Zalazar Martinez - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Kevyn Henrique Monteiro de Souza - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Vojin Serafimovic - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Afonso Pinheiro da Costa - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Prorrogação
Elói Vila Pouca Ferreira - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Revalidação
Gaston Alejandro Novero - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD -
Transferência Internacional
Otso Urho Eemil Liimatta - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel
Pedro Miguel Lima Ramos - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Aditamento ao Contrato
Rodrigo Silva Duarte - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Cedência Temporária
Bruno Domingos Branco - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel
Stefan Lekovic - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional
Alfonso Pastor Vacas - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência Nacional