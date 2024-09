Marcos Leonardo é reforço do Al Hilal. O avançado brasileiro deixou o Benfica ao fim de nove meses, depois de ter chegado no mercado de janeiro proveniente do Santos.

O jogador saiu por 40 milhões de euros, depois de ter custado 18 milhões em janeiro. 20% da transferência é destinada a outros intervenientes - 10% aos intermediários do negócio e 10% das mais-valias vão para o Santos.

O jogador deixou uma mensagem nas redes sociais: «Foi uma honra vestir a camisola do Benfica. Foi um período curto, mas de grande aprendizagem e crescimento. Levarei com carinho estes meses e estarei sempre na 'torcida'. Obrigado! Carrega, Benfica», escreveu no Instagram.

Na caixa de comentários sucedem-se as mensagens de adeptos benfiquistas que lamentam a saída do jogador. Alguns deles pedem-lhe «desculpa» pelo facto de o brasileiro ter saído após poucos meses de casa.