Marius Mouandilmadji rescindiu com o FC Porto.

O avançado de 24 anos publicou uma mensagem de despedida nas suas redes sociais, agradecendo a Sérgio Conceição, Rui Barros (seu treinador na equipa B) e aos adeptos.

«Foi um grande orgulho para mim vestir de azul e branco. Serei sempre grato toda a minha vida ao FC Porto por me abrir as portas e ajudar-me a realizar o meu sonho. Hoje, os nossos caminhos separam-se...», escreveu o internacional do Chade no Instagram.

Marius chegou ao FC Porto em 2018/19, proveniente do Cotonsport dos Camarões, e fez apenas dois jogos pela equipa principal, tendo marcado um golo logo na estreia. O possante avançado foi opção sobretudo na equipa B dos dragões, tendo na época passada sido cedido ao Desp. Aves, na I Liga.