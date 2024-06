Cerca de um ano depois, a história entre João Palhinha e o Bayern Munique volta à ribalta e as últimas notícias dão conta de um acordo do emblema alemão com o médio português.

Para a transferência se consumar, falta agora o acordo entre os dois clubes.

Em França, dois jovens estão em destaque: depois de Kylian, outro Mbappé está de saída do Paris Saint-Germain, Ethan, o irmão mais novo. O jovem de 17 anos decidiu prosseguir a carreira no futebol francês no Lille.

Mas o Lille pode ver Ethan Mbappé entrar e o prodígio Leny Yoro sair. Segundo o L'Équipe, o defesa de 18 anos elegeu o Real Madrid como o próximo destino.

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, prepara-se para «roubar» uma jovem promessa ao Barça, enquanto que em Inglaterra o Manchester City está na disposição de deixar Sergio Gómez sair e a Real Sociedad já negoceia a contratação do lateral-esquerdo.

