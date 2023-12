A duas semanas da reabertura do mercado de transferências, intensificam-se as notícias sobre os negócios do futebol.

Neste sábado, dá-se conta do interesse do Real Madrid em Jobem Bellingham, irmão mais novo de Jude Bellingham, médio que se tem assumido como principal protagonista dos merengues em 2023/24.

De Inglaterra chegam notícias sobre um eventual interesse do Tottenham em Morato. O Sun Sport diz que os Spurs estão dispostos a chegar aos 20 milhões de euros pelo jogador do Benfica. Ange Postecoglou já disse ter escrito uma carta ao Pai Natal.

Em Espanha avança-se que Carlo Ancelotti pode, afinal, renovar com o Real Madrid. Queda de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, pode ter feito ruir o acordo para rumar à seleção brasileira no verão de 2024.

