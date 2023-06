Começa a desenhar-se em Espanha um duelo entre o Barcelona e o Real Madrid por Arda Guler.

O médio de 18 anos que foi aposta regular de Jorge Jesus no Fenerbahçe interessa aos dois rivais, sendo que o AS fala ainda de abordagens do Sevilha, Ajax, Milan e… Benfica. O jogador que marcou sete golos e fez seis assistências em 35 jogos tem uma cláusula de rescisão no valor de 18 milhões de euros.

Falar do mercado de transferências por estes dias será sempre falar de Kylian Mbappé, cuja novela promete durar e durar até setembro.

Mas para ficar a par de tudo o que vai acontecendo, siga a cronologia que o Maisfutebol dedica ao tema.