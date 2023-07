A terça-feira, dia 4 de julho, foi longa, e com muita agitação no mercado de transferência.

O dia começou cedo, com o «namoro» de Jorge Jesus a Bernardo Silva antes da partida do técnico para a Arábia Saudita, ele que está de regresso ao comando técnico do Al Hilal.

Por cá, o Benfica recusou dez milhões de euros por Morato e Tiago Tomás despediu-se do Sporting, ele que está a caminho do Wolfsburgo, depois de ano e meio no Estugarda.

Por falar em despedidas, Mason Mount também anunciou o adeus ao Chelsea, clube que continua a arrumar a casa: o médio inglês está em vias de reforçar o Manchester United. De Espanha chegam também notícias sobre Arda Guller: o novo menino bonito do futebol europeu já decidiu que quer mudar-se para o Real Madrid, apesar de o Barcelona também estar na corrida.

Lá fora, Roberto Firmino foi oficializado nos sauditas do Al Nassr, país também interessado em convencer Thiago Alcantara. Destaque ainda para a transferência iminente de Frattesi para o Inter e para o interesse da Roma de Mourinho em Kamada, japonês que está sem clube e que foi alvo do Benfica.

Isto e muito mais para acompanhar aqui, na timeline de mercado do Maisfutebol. Não se perca!