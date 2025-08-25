A agitação do mercado de transferências de futebol está prestes a chegar ao fim. No que toca às principais ligas europeias, estamos a cerca de uma semana do fecho oficial.

Já houve umas quantas novelas este verão - Viktor Gyökeres para o Arsenal, por exemplo - mas ainda há tempo para muitas mais. Há, essencialmente, muitos dossiês por fechar, principalmente no que toca às equipas portuguesas.

Por esse motivo, o Maisfutebol traz-lhe as datas de fim de mercado das principais Ligas.

Portugal, já se sabe, fecha o mercado no dia 2 de setembro, mas e a maior parte dos grandes países encerram um dia antes. Já na Arábia Saudita é possível contratar jogadores até dia 10 de setembro.

Destaque ainda para os mercados da Argentina e da China, que fecharam no final do mês de julho, e para o do Estados Unidos, que fechou na passada sexta-feira. Os restantes fechos estendem-se entre os dias 1 de setembro e 19 de setembro.

Confirme todas as datas de algumas das melhores ligas:

1 de setembro:

Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Escócia, Irão e Dinamarca

2 de setembro:

Portugal, Países Baixos e Noruega

3 de setembro:

Brasil, Hungria

4 de setembro:

Hungria

5 de setembro:

Áustria e Bósnia

6 de setembro:

Bélgica, Croácia e Macedónia

7 de setembro:

Ucrânia e Montenegro

8 de setembro:

Roménia, Polónia, Rep. Checa, Bulgária e Liechtenstein

9 de setembro:

Suíça e Chipre

10 de setembro:

Arábia Saudita

11 de setembro:

Turquia e Rússia

12 de setembro:

Grécia

13 de setembro:

México

16 de setembro:

Qatar

19 de setembro:

Sérvia