Mercado quase a chegar ao fim: conheça as datas limite das principais Ligas
Portugal, já se sabe, encerra a 2 de setembro, e nos outros países? Como é? Saiba tudo.
A agitação do mercado de transferências de futebol está prestes a chegar ao fim. No que toca às principais ligas europeias, estamos a cerca de uma semana do fecho oficial.
Já houve umas quantas novelas este verão - Viktor Gyökeres para o Arsenal, por exemplo - mas ainda há tempo para muitas mais. Há, essencialmente, muitos dossiês por fechar, principalmente no que toca às equipas portuguesas.
Por esse motivo, o Maisfutebol traz-lhe as datas de fim de mercado das principais Ligas.
Portugal, já se sabe, fecha o mercado no dia 2 de setembro, mas e a maior parte dos grandes países encerram um dia antes. Já na Arábia Saudita é possível contratar jogadores até dia 10 de setembro.
Destaque ainda para os mercados da Argentina e da China, que fecharam no final do mês de julho, e para o do Estados Unidos, que fechou na passada sexta-feira. Os restantes fechos estendem-se entre os dias 1 de setembro e 19 de setembro.
Confirme todas as datas de algumas das melhores ligas:
1 de setembro:
Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Escócia, Irão e Dinamarca
2 de setembro:
Portugal, Países Baixos e Noruega
3 de setembro:
Brasil, Hungria
4 de setembro:
Hungria
5 de setembro:
Áustria e Bósnia
6 de setembro:
Bélgica, Croácia e Macedónia
7 de setembro:
Ucrânia e Montenegro
8 de setembro:
Roménia, Polónia, Rep. Checa, Bulgária e Liechtenstein
9 de setembro:
Suíça e Chipre
10 de setembro:
Arábia Saudita
11 de setembro:
Turquia e Rússia
12 de setembro:
Grécia
13 de setembro:
México
16 de setembro:
Qatar
19 de setembro:
Sérvia