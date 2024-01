A cerca de uma semana do fecho do mercado de transferências de inverno, ultimam-se os últimos negócios e alimentam-se outros rumores.

Esta quinta-feira, em Itália, a imprensa desportiva dá conta do interesse de Lazio e Milan em Rafa Silva, que termina contrato com o Benfica no verão e, por isso, está livre para assinar a custo zero por outro clube.

Em Inglaterra, o The Sun afasta o Manchester United da possibilidade de contratar Karim Benzema, devido ao elevado salário do avançado francês.

O futuro de Joshua Kimmich, o interesse do Chelsea num antigo alvo do Benfica e ainda o novo cargo de Nicholas Anelka são outras das novidades do dia.

