Na tarde desta quinta-feira, Vítor Bruno confirmou as saídas de Evanilson, que está a caminho dos ingleses do Bournemouth, e de Fábio Cardoso, defesa que vai ser emprestado ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ambos estão fora do próximo jogo, com o Santa Clara, na sexta-feira.

Questionado sobre as necessidades da equipa face às saídas, Vítor Bruno disse que estava em consonância com a direção.

«O presidente [André Villas-Boas] sabe das necessidades da equipa. A comunhão é total, a partilha é permanente. Eu também sei da necessidade que o clube tem em fazer determinado encaixe financeiro. Tudo conjugado leva a este tipo de manobras de mercado. É algo que não conseguimos controlar. Temos de estar atentos, temos de ter soluções dentro de casa, além dos alvos identificados. É assim que vamos atuar sempre», garantiu o técnico, em conferência de imprensa.

«Em termos numéricos, o presidente sabe qual é a minha expectativa. Falei com ele desde o primeiro dia. Não gosto de ter plantéis alongados, até por causa da comunhão que tem de haver com a equipa B. A comunicação com o João Brandão [treinador da euipa B] tem sido fundamental. Em relação a reforços? Vamos ver... Temos aqui dentro muitas soluções. Às vezes olhamos muito para fora, se é o alvo certo ou não. Temos alvos sinalizados, no caso de acontecer aquilo que está acontecer [saídas]. Temos de olhar para a capacidade do clube a nível de engenharia financeira. Há uma partilha absoluta entre administração e equipa técnica. A partir daí, atacamos o mercado em função do que é possível», completou o novo treinador principal do FC Porto.

Recorde-se que, face aos problemas financeiros do clube, o FC Porto ainda não contratou ninguém neste defeso, estando expectante no que toca ao dossiê das saídas. Evanilson poderá dar um grande encaixe ao clube, com 37 milhões de euros recebidos no imediato.