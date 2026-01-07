O Moreirense emprestou Joel Jorquera ao Murcia, equipa da terceira divisão de Espanha.

O avançado de 25 anos regressa ao país natal depois de um ano no emblema de Moreira de Cónegos, com o qual tem contrato até ao verão de 2027.

Contratado no mercado de inverno passado ao Eldense, da II divisão de Espanha, Joel Jorquera ainda participou em 12 jogos pelos minhotos na época passada (marcou um golo), mas em 2025/26 somou menos de 30 minutos de utilização distribuídos por quatro jogos.