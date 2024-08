Léo Santos vai reforçar o Nacional da Madeira a título definitivo. A notícia foi avançada na imprensa nacional e confirmada pelo Maisfutebol.

Trata-se de um defesa-central de 25 anos que representava o Guarani, da Série B brasileira, campeonato que está a meio. Em 2024, soma 24 jogos disputados.

Léo Santos chegou a ser considerado uma grande promessa do Corinthians, sendo titular com 20 anos de idade. No entanto, problemas com lesões impediram a sua afirmação e levaram-no a sucessivos empréstimos a clubes como o Ceará, Ferroviária e Ponte Preta. Disputou ainda seis jogos na equipa principal do Fluminense, em 2019.

Léo Santos tem ainda passado nas seleções jovens brasileiras, com participações em dois Campeonatos Sul-Americanos, em Sub-17 e Sub-15. Aí, coincidiu com jogadores como David Neres, Richarlison, ou Douglas Luiz.