Agora é oficial, Kerem Akturkoglu é reforço para o ataque do Benfica. O avançado viajou de Istambul para Lisboa esta segunda-feira, chegou em cima da hora e assinou um contrato válido por cinco temporadas, depois do clube da Luz ter acordado a transferência com o Galatasaray por um valor em torno dos 11 milhões de euros.



Depois de confirmada a saída de Marcos Leonardo para o Al Hilal, também esta segunda-feira, o Benfica conseguiu fechar o acordo com o clube turco em tempo recorde e garantiu o avançado turco que também era pretendido pelos russos do Spartak Moscovo.

Formado no Basaksehir, o internacional turco afirmou-se no Galatasaray onde jogou as últimas cinco temporadas, somando um total de 179 jogos oficiais, nos quais marcou 46 golos e fez 33 assistências.