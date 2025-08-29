Transferências
OFICIAL: Al Musrati emprestado ao Hellas Verona
Clube italiano paga 2 milhões de euros pela cedência e fica com opção de compra de sete milhões
O Besiktas anunciou que chegou a um acordo com o Hellas Verona para o empréstimo de Al Musrati.
Segundo o comunicado do clube turco, o clube italiano paga dois milhões de euros pela cedência do antigo jogadores de Sp. Braga e Rio Ave, ficando ainda com uma opção de compra de sete milhões.
Al Musrati, recorde-se, foi comprado por 12 milhões de euros (um milhão pelo empréstimo, primeiro, e 11 milhões pela transferência). Após duas épocas no Besiktas, foi emprestado ao Mónaco na temporada passada e também não conta para o clube agora.
Por isso segue agora para uma nova aventura, na Série A italiana.
