Transferências
Há 57 min
OFICIAL: Alexander Djiku troca Fenerbahçe pelo Spartak Moscovo
Central ganês custou 2,5 milhões de euros ao clube russo
Central ganês custou 2,5 milhões de euros ao clube russo
O Spartak Moscovo oficializou, esta terça-feira, a contração de Alexandrer Djiku, que chega do Fernerbahçe, num negócio de 2,5 milhões de euros.
O defesa-central ganês, de 31 anos, assina por duas temporadas com o clube russo. O atleta deixa a Turquia na sua terceira temporada, onde somou 75 jogos e quatro golos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS