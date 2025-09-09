O Spartak Moscovo oficializou, esta terça-feira, a contração de Alexandrer Djiku, que chega do Fernerbahçe, num negócio de 2,5 milhões de euros. 

O defesa-central ganês, de 31 anos, assina por duas temporadas com o clube russo. O atleta deixa a Turquia na sua terceira temporada, onde somou 75 jogos e quatro golos.

