O At. Madrid anunciou a contratação de Alexander Sorloth, avançado norueguês de 28 anos, que assinou contrato por quatro temporadas.

Embora os valores da transferência não tenham sido divulgados, a imprensa espanhola indica que o At. Madrid pagou 32 milhões de euros ao Villarreal, com mais oito milhões dependentes de objetivos.

Sorloth chega à capital espanhola para substituir Álvaro Morata, que assinou contrato com o Milan, sendo que a imprensa falava que o sportinguista Gyökeres era outra das hipóteses para o lugar.

O norueguês é o segundo reforço do dia no At. Madrid, depois de Le Normand.