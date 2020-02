O Benfica emprestou Zé Gomes ao Lechia Gdansk, tal como o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno.

Em comunicado no site oficial, o atual sétimo classificado do campeonato polaco informou que a cedência do avançado de 20 anos é até ao final da presenta época.

Refira-se que Zé Gomes esteve emprestado ao Portimonense na primeira metade da época, período no qual marcou quatro golos na Liga Revelação pelos algarvios – fez apenas dois jogos pela equipa principal. Segue agora para a Polónia, onde viverá a primeira experiência no estrangeiro.