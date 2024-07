Martin Braithwaite é oficialmente um jogador livre no mercado.

O avançado dinamarquês tinha uma cláusula no contrato que lhe permitia sair a custo zero do Espanhol e acabou por executá-la, segundo anunciou o clube de Barcelona em comunicado.

«O futebolista dinamarquês Martin Braithwaite informou ao RCD Espanhol que executou a cláusula de rescisão incluída no seu contrato e, portanto, já não é jogador branco e negro. Braithwate tinha contrato com o clube por mais de um ano, mas executou a cláusula incorporada nesse contrato e decidiu deixar o clube», pode ler-se.