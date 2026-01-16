Bruno Lourenço ruma ao estrangeiro pela segunda vez na carreira. O médio português trocou oficialmente o AVS, da primeira divisão nacional, pelo Olimpia Liubliana, campeão da Eslovénia. 

O jogador foi anunciado esta sexta-feira (com direito a um vídeo original) com a camisola número oito do novo clube. Rescindiu com o clube português e assina a custo zero.

No AVS, Lourenço somava dez jogos e duas participações de golo, mas vinha a perder importância com a chegada do treinador João Henriques. 

No Olimpia, o ex-Boavista e Estoril junta-se aos portugueses Diga e Diogo Pinto. Assinou contrato até 2029.

Ao mesmo tempo, o AVS anunciou outra rescisão, a do espanhol Jordi Escobar, que não convenceu os responsáveis do clube e sai ao fim de seis jogos.

RELACIONADOS
OFICIAL: Roma de Gasperini reforça ataque com Donyell Malen
Andrew: «A minha mãe trabalhou no Flamengo, nas limpezas»
Pietuszewski chegou ao FC Porto para desequilibrar