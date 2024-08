«Carlos Carvalhal volta a ‘casa’». É assim que o Sporting de Braga inicia o comunicado que dá conta do oficialização de Carlos Carvalhal no Sporting de Braga, confirmando aquilo que o Maisfutebol já tinha dado conta.

O treinador português, de 58 anis, assinou um contrato válido por duas temporadas. A equipa técnica será, ainda, composta por João Mário, João Meireles, Filipe Antunes, Tiago Pires, Eduardo Carvalho e Orlando Silva.

Carvalhal vai orientar o Braga pela terceira vez na já longa carreira de 25 anos como treinador. Após a saída do clube na última passagem, em 2022/23, o técnico rumou aos Emirados Árabes Unidos (Al Whada), a Espanha (Celta de Vigo) e à Grécia (Olympiacos).

Isto acontece depois do despedimento abrupto de Daniel Sousa, na noite deste domingo, ao fim de apenas quatro jogos oficiais ao leme do clube. Dois empates sucessivos em casa, diante do Servette e do Estrela da Amadora, foram suficientes para que António Salvador tomasse essa decisão.

