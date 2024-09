O PAOK de Salónica anunciou a chegada de Dejan Lovren na manhã desta segunda-feira. O defesa-central chega dos franceses do Lyon, a título definitivo. Lovren chega a custo zero depois de ter chegado a acordo para a rescisão de contrato com os franceses.

Chegado ao sul de França em janeiro de 2023, Lovren apenas disputou 32 jogos desde então, perdendo espaço no plantel após uma temporada caótica de 2023/24. Era a segunda vez que representava as cores do Lyon, após ter despontado no clube entre 2009 e 2013.

Com experiência no Zenit, Liverpool, Southampton ou Dínamo Zagreb, Lovren soma 15 títulos na já longa carreira, entre eles uma Liga dos Campeões. Aos 35 anos, assume uma nova aventura ao lado do português Vieirinha.