Após uma longa novela na imprensa italiana, Teun Koopmeiners é oficialmente jogador da Juventus, vindo da Atalanta. O médio neerlandês assinou por cinco temporadas com o clube de Turim.

De acordo com a imprensa italiana, a Vecchia Signora pagará 52 milhões de euros, além de outros seis milhões em objetivos. Assim, a Juventus ultrapassa os 150 milhões em gastos neste verão, com as chegadas de Di Gregorio, Douglas Luiz, Képhrem Thuram, Juan Cabal, Pierre Kalulu, Nicolás González e Francisco Conceição, extremo do FC Porto.

O jogador forçou a saída para a Juventus: «Tudo estava bem até à semana passada, depois o Koopmeiners decidiu ir para a Juventus. Ele já tem acordo com a Juve, está stressado», garantiu Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, no início do mês.

Em Bérgamo desde 2021, Koopmeiners soma 129 jogos com a equipa italiana, 29 golos e 15 assistências. Agora, o internacional neerlandês assume um novo desafio.