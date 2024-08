Youssoufa Moukoko tomou o futebol alemão de surpresa em 2020/21, aos 16 anos, a surgir na equipa principal do Borussia Dortmund. Tornou-se opção regular no clube, ao longo do tempo, mas nunca indiscutível. Agora, saiu por empréstimo.

O Nice anunciou a chegada de Youssoufa Moukouko nesta quarta-feira, cedido pelos alemães, com uma cláusula de compra opcional fixada nos 18 milhões de euros.

Na época passada, sob Edin Terzic, Moukouko participou em 27 jogos e marcou seis golos. Um registo abaixo daquilo que o atleta pretendia, com algumas declarações públicas do agente de Moukouko a mostrar descontentamento. Agora, encontra uma solução.