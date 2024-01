O português Edgar Ié já não é jogador do Basaksehir, depois de ter rescindido contrato, por mútuo acordo, com o clube turco. O defesa é agora «jogador livre» e poderá assinar por qualquer clube.

«Separamo-nos do nosso jogador de futebol Edgar Ié por mútuo acordo. Desejamos sucesso a Edgar Ié no resto da sua carreira», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

No Basaksehir desde a época passada (2022/23), o defesa luso-guineense fez apenas oito jogos, sendo que três deles foram esta temporada.