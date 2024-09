O médio francês de 18 anos, Manga Foe Ondoa, é o novo reforço do Estoril, proveniente do Valenciennes, clube da Ligue 2. O clube oficializou o negócio na noite desta segunda-feira, por um valor não divulgado.

Na 2ª Liga francesa, Manga Foe destacou-se com 21 jogos, apesar da tenra idade. O jogador tinha ainda contrato de formação e decidiu prosseguir carreira em Portugal, ficando o Estoril com o passe do médio francês.

Ondoa é internacional pelos Camarões. Manga Ondoa integrará a equipa principal do Estoril Praia, informa o clube.