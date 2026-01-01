Transferências
Há 8 min
OFICIAL: Estrela da Amadora contrata médio sueco
Kevin Höög Jansson, que se encontrava livre, assinou um contrato até 2028
O Estrela da Amadora oficializou a contratação Kevin Höög Jansson, tal como o Maisfutebol noticiou em momento oportuno. O médio sueco de 25 anos, que se encontrava livre, assinou um contrato válido até 2028.
Kevin Höög Jansson é o primeiro reforço de inverno para o Estrela da Amadora, sendo que é um jogador que pode jogar como médio e defesa. Representava o IFK Norrköping, da Liga sueca. Tem também passagens por Osters (Suécia), Gangwon (Republica da Coreia), Botev Plovdiv (Bulgária) e Fremad Amager (Dinamarca).
