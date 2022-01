O Everton anunciou este sábado a contratação de Vitaliy Mykolenko, lateral esquerdo de 22 anos, que chega do Dínamo Kiev. O jogador assinou por quatro épocas e meia, ficando ligado ao clube até 2026.

Mykolenko é internacional ucraniano e foi titular nos quatro jogos que a seleção da Ucrânia realizou no Euro 2020. Embora o Everton não tenha revelado valores, a imprensa inglesa garante que o reforço custou 23,5 milhões ao clube de Liverpool.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.



Welcome, Vitaliy! 🇺🇦💙