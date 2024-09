Rodrigo Moreno trocou de emblema no Qatar, nesta terça-feira. O avançado espanhol foi emprestado pelo Al Rayyan ao Al Gharafa, por uma época, segundo anunciaram os clubes.

O empréstimo é válido por uma temporada e permitirá a Rodrigo Moreno cumprir a segunda época no Qatar. No Al Gharafa, encontra nomes como o ex-portista Yacine Brahimi e Joselu, avançado espanhol que foi uma das sensações do Real Madrid na época passada.

Em 2023/24, Rodrigo Moreno realizou 21 jogos pelo Al Rayyan nos quais somou dez golos e cinco assistências. No Al Gharafa o avançado vai ser treinado pelo técnico português Pedro Martins.