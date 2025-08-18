O lateral luso-guineense Nanu foi anunciado no APOEL, do Chipre. O atleta de 31 anos assina por um ano com os cipriotas.

Nanu estava livre no mercado após ter rescindido com o Samsunspor, da Turquia, que terminou em terceiro lugar na época passada na Liga turca. Fez apenas dois jogos em 2024/25.

Agora, Nanu assume a terceira aventura no estrangeiro. Já tinha atuado no Dallas, dos Estados Unidos da América, por empréstimo do FC Porto. Além dos dragões, Nanu conta com passagens por Estrela da Amadora, Santa Clara e Marítimo, esta última com maior sucesso.