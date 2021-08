O futebolista holandês Calvin Verdonk está de regresso aos Países Baixos para jogar de novo no NEC Nijmegen, da primeira liga (Eredivisie) por empréstimo do Famalicão.

O acordo pelo jogador de 24 anos foi oficializado esta segunda-feira pelo clube holandês, que volta a contar com um jogador que já tinha tido no plantel na temporada 2017/2018.

Calvin chegou ao Famalicão proveniente do Twente no verão de 2020 e com um vínculo até 2024. Em 2020/2021, fez 12 jogos pelos famalicenses, tendo participado, já esta temporada, em três partidas.