OFICIAL: FC Porto empresta Tomás Pérez ao Atlético Mineiro
Médio argentino é cedido com opção de compra
Tal como avançado pelo Maisfutebol, o médio argentino Tomás Pérez trocou o FC Porto pelo Atlético Mineiro. O negócio trata-se de um empréstimo com opção de compra de 80 por cento do passe.
A operação poderá custar 5 milhões de euros até maio, ou por 5,5 milhões após este período, esclarecem os dragões em comunicado.
O médio de 20 anos, internacional jovem pela Argentina, não somava nenhum jogo pela equipa principal do FC Porto esta época. Na transata, atuou em oito ocasiões.
Jogou apenas cinco vezes na equipa B esta época, apresentando dificuldades para impôr-se nos dragões. Pérez chegou ao clube no verão de 2024, por três milhões de euros, vindo do Newell's Old Boys.
𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝑻𝒐𝒎𝒂́𝒔 𝑷𝒆𝒓𝒆𝒛! 🇦🇷— Atlético (@Atletico) February 19, 2026
Revelado no Newell’s, com frequentes convocações para as categorias de base da Argentina e vinculado ao Porto, o meio-campista é o novo reforço Atleticano!
Contrato de empréstimo válido até o final do ano, com opção de… pic.twitter.com/Sdgn4FlUoH