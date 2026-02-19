Tal como avançado pelo Maisfutebol, o médio argentino Tomás Pérez trocou o FC Porto pelo Atlético Mineiro. O negócio trata-se de um empréstimo com opção de compra de 80 por cento do passe.

A operação poderá custar 5 milhões de euros até maio, ou por 5,5 milhões após este período, esclarecem os dragões em comunicado.

O médio de 20 anos, internacional jovem pela Argentina, não somava nenhum jogo pela equipa principal do FC Porto esta época. Na transata, atuou em oito ocasiões.

Jogou apenas cinco vezes na equipa B esta época, apresentando dificuldades para impôr-se nos dragões. Pérez chegou ao clube no verão de 2024, por três milhões de euros, vindo do Newell's Old Boys.