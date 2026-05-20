Lily Bryant renovou contrato com o FC Porto e vai continuar na Cidade Invicta na época 2026/27. A melhor marcadora e assistente da equipa feminina dos azuis e brancos chegou ao clube no verão de 2025, vinda dos Princeton Tigers, dos EUA.

Na sua temporada de estreia em Portugal, a avançada norte-americana apontou 20 golos e sete assistências em 30 jogos, consolidando-se como peça fundamental na equipa comandada pelo técnico Daniel Chaves.

Lily Bryant ajudou – e muito – o FC Porto a conquistar o título da segunda divisão e a levar os dragões à Final da Taça de Portugal, ante o Benfica – o primeiro Clássico entre as duas equipas da história do futebol feminino.

«Sinto-me muito orgulhosa por ter feito parte de uma época tão especial em que fizemos história no FC Porto. Estou muito orgulhosa desta equipa. Ter vindo para o Porto mudou a minha vida para melhor», lê-se em nota oficial dos azuis e brancos.