AInda antes do final da temporada, o Burnley anunciou a saída de Scott Parker do comando técnico da equipa. A equipa inglesa, já despromovida à segunda divisão do país, comunicou a saída por «mútuo acordo».

Parker não resistiu à descida de divisão apesar de ter levado os 'clarets' a uma campanha histórica no Championship a época passada, com um recorde de pontos para o clube e arrecadando o título. Estiveram 33 jogos sem perder.

Nesta temporada, o Burnley somou apenas 20 pontos e está em 19.º lugar. Mike Jackson será o treinador interino até ao anúncio do novo treinador. Florentino Luís, ex-Benfica, é um dos atletas do clube.

«Foi um enorme privilégio liderar este grande clube nos últimos dois anos. Apreciei cada momento da nossa jornada juntos, mas sinto que agora é o momento certo para ambas as partes seguirem rumos diferentes. Olho para trás com grande orgulho pelo que alcançámos durante o meu tempo no clube, especialmente a nossa inesquecível época de promoção em 2024/25, e foi uma verdadeira honra conduzir esta equipa à Premier League», afirmou Parker aos meios do clube.

A message from Scott Parker. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 30, 2026