OFICIAL: Gonçalo Feio confirmado como novo treinador do Tondela
Ex-Radomiak Radom assina contrato com o clube beirão
Tal como o Maisfutebol avançou anteriormente, Gonçalo Feio é o novo treinador do Tondela. O técnico foi anunciado pelo clube beirão neste domingo.
O técnico assina até ao final da temporada com mais uma de opção, na primeira vez que orienta uma equipa portuguesa. O luso rescindiu com o Radomiak Radom recentemente após ter sido vítima de agressão por parte de um político.
Em comunicado oficial, o Tondela revela que Feio já orientou o treino deste domingo. André Rijo e Pal Arne Johansen juntam-se à equipa técnica, mantendo-se Nuno Pinto, Tiago Oliveira e Vítor Dimas na equipa principal.
Feio, de 36 anos, tem um percurso de treinador feito quase exclusivamente na Polónia, país onde fez Erasmus e se estabeleceu. Teve uma curta passagem no Dunkerque, de França, no início da temporada, sem qualquer jogo disputado.
— CD Tondela (@CDTondela1933) March 29, 2026