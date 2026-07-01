OFICIAL: internacional dinamarquês Jonas Wind assina pelo Sp. Braga
Ponta-de-lança chega a custo zero à Pedreira
Ponta-de-lança chega a custo zero à Pedreira
Agora é oficial. O Sp. Braga anunciou nesta quarta-feira ter chegado a acordo com o avançado internacional pela Dinamarca Jonas Wind.
Na época passada, defendeu o Wolfsburgo, da Alemanha. O ponta-de-lança de 27 anos chega a custo zero, assinando um contrato válido para as próximas três temporadas (até 2029).
Wind fica protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. No Copenhaga, Wind foi duas vezes campeão dinamarquês, com 45 golos e 20 assistências em 114 presenças. Depois disso, seguiu carreira na Alemanha. Em cinco temporadas, marcou 35 golos pelo Wolfsburgo.
O avançado conta no currículo com oito golos em 37 internacionalizações pela Dinamarca, com participações nos Europeus de 2020 e de 2024.
É mais um reforço bracarense após as chegadas de Diogo Travassos (Sporting), Denis Huseinbasic (Colónia), Gabriel Silva (Santa Clara), Bernardo Fontes (Tondela), Adrian Bajrami (Basileia) e Sergio Barcia (Sp. Braga).