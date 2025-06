Jair Tavares, avançado português de 24 anos, já não é jogador do Hibernian, anunciou o emblema escocês esta segunda-feira. O ex-Benfica tinha contrato por mais um ano, tendo rescindido a ligação num acordo entre ambas as partes.

Foi em tempos um nome sonante da formação do Benfica, até pelo facto de ser primo de Renato Sanches. Fez toda a formação nas águias, sem nunca se estrear na equipa principal.

No verão de 2022 chegou à Escócia para representar o Hibernian, clube pelo qual marcou dois golos e fez uma assistência em 41 jogos.

Na temporada 2024/25, o internacional jovem por Portugal esteve emprestado ao Motherwell, também da Escócia, tendo sido opção em dez encontros.

We can confirm that Jair Tavares has left Hibernian FC by mutual consent.