O criativo colombiano Yaser Asprilla deixou o Watford para assinar com o Girona, clube da primeira divisão espanhola, por um valor desconhecido. O jogador, de 20 anos, estava no clube inglês desde janeiro de 2022, proveniente do Envigado, do seu país-natal.

Nas duas temporadas em que esteve no Watford, marcou sete golos em 86 jogos. Quase metade dos quais saiu do banco. No início desta época tem sido poupado, tendo em vista uma transferência (agora confirmada).

O Girona terminou em terceiro lugar na La Liga na última temporada e classificou-se de forma inédita para a Liga dos Campeões. A duração do contrato de Asprilla não foi revelada.

Recorde-se que Asprilla foi associado recentemente ao FC Porto pela imprensa nacional, mas André Villas-Boas explicou que o negócio não iria acontecer. Confirmou que estava «referenciado» pelo clube, mas por razões financeiras «o FC Porto não tem a possibilidade acompanhar essa realidade». No início do ano, Asprilla esteve nas cogitações do Sporting.