O Nottingham Forest anunciou a contratação do internacional português Jota Silva, na manhã desta quinta-feira. O jogador, que completa hoje 25 anos, veio do Vitória de Guimarães e assinou um contrato de quatro anos, válido até ao verão de 2028.

Confirma-se o negócio que o Maisfutebol já tinha dado conta, anteriormente. O Nottingham, da Premier League, paga sete milhões ao Vitória no imediato, com mais cinco milhões em objetivos facilmente concretizáveis. Três milhões de euros por objetivos (quando completar 15 jogos no clube) mais dois milhões de euros caso chegue aos 10 golos marcados.

Jota Silva escolheu o Nottingham Forest em detrimento dos gregos do Panathinaikos e dos russos do Kuban Krasnodar. O Kuban Krasnodar oferecia mais dinheiro ao Vitória de Guimarães, pelo menos a nível imediato (11 M€), mas o avançado quis o projeto desportivo do Nottingham Forest, com a perspetiva de jogar um grande campeonato como a Premier League.

Há que recordar que os vimaranenses têm apenas metade do passe do atleta. 20% do passe pertence à agência que representa Jota Silva e 30% é propriedade do Casa Pia. O clube lisboeta também garante um encaixe importante - 3 milhões e 600 mil euros.

Jota Silva tornou-se internacional A português em março, em dois jogos de preparação. No Vitória de Guimarães, disputou 83 jogos, apontando 20 golos e 11 assistências.

