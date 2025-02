Arthur Melo vai jogar até final da temporada no Girona, emprestado pela Juventus.

Os dois clubes anunciaram a transferência do internacional brasileiro, de 28 anos, que continua sem conseguir impor-se no plantel principal da equipa de Turim.

Contratado em 2018 pelo Barcelona, depois de se ter afirmado como o melhor jogador a atuar no Brasil, com a camisola do Grémio, Arthur teve duas épocas relativamente bem conseguidas em Camp Nou, até entrar no negócio que levou Pjanic para Barcelona, cumprindo o trajeto contrário para Turim.

Na Juventus somou duas temporadas com cerca de 30 jogos, até ser consecutiva cedido. Primeiro ao Liverpool, depois à Fiorentina e agora ao Girona. Só na formação de Florença teve sucesso, com 48 jogos, dois golos e três assistências. Aos 28 anos, regressa ao futebol espanhol pela porta do Girona.