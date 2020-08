Takefusa Kubo vai ser emprestado pelo segundo ano consecutivo: sem espaço no plantel merengue devido às restrições de inscrição de jogadores extra-comunitários no campeonato [as vagas estão ocupadas por Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior], o japonês formado no Barcelona vai jogar no Villarreal às ordens de Unai Emery.

Depois de uma passagem bem-sucedida pelo Osasuna, onde deu a conhecer o seu talento no principal escalão espanhol, o nipónico ingressa agora numa equipa com ambições europeias. Kubo, apesar dos 19 anos, conta já com sete internacionalizações pelo seu país. Na última temporada apontou quatro golos em 36 jogos.